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Поліція знешкодила банду тітушок, що планували криваві заворушення у Києві

10:56
Банди знешкоджені - фото 1
Банди знешкоджені / МВС

Співробітники Національної поліції затримали групу осіб, які планували масові заворушення в Києві. рганізатори заворушень мали досвід роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані зі спецслужбами Росії.

Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Вчора була затримана група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Києва. Планувалося зібрати до 5 тисяч (учасників заворушень – ред.), з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями”, - сказав Монастирський.

Зокрема, за словами міністра, планувався мітинг із провокаціями, обов'язково мало бути насильство серед учасників мітингу, мала пролитися кров. «При чому була заготовлена, в тому числі, й бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед “активістів”», - зазначив він.

Окрім столиці, акції з дестабілізації планували провести у низці інших українських міст, зокрема Центральної України. Мовиться про Сумську, Чернігівську, Полтавську і Черкаську області. Монастирський наголосив, що це фактично за годину-півтори доїзду від Києва і північних кордонів з Росією.

Глава МВС також звернув увагу, що так само у 2014 році у Луганську й Донецьку, а також у Криму росіяни проводили акції за участю псевдоактивістів, які провокували насильство і підбурювали інших громадян.

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титушки гибридная война Национальная полиция Денис Монастырский Новини Украина
Укрінформ
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