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Криштиану Роналду "набил" себе 250 миллионов "подписоты" в Instagram

10:42
Великий лайкособиратель - фото 1
Великий лайкособиратель / УЕФА

О таком мечтает каждая инста-блогерша, однако такое бывает далеко не у каждого.

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в Instagram, на чей аккаунт подписались более 250 миллионов пользователей.

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По числу подписчиков аккаунт Роналду уступает только официальной странице Instagram в соцсети, на которую подписаны более 382 миллионов пользователей.

Следом за Роналду идет певица Ариана Гранде, на чей аккаунт подписались 214 миллионов пользователей.

Один из постов Роналду получил больше всего лайков в Instagram в 2020 году. Речь о публикации, сделанной в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Запись от 25 ноября собрала более 19,7 миллиона лайков.

Свою популярность Роналду успешно монетизирует - его известность в соцсетях приносят портунальцу едва ли не больше денег, чем футбольные заработки.

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Криштиану Роналду Марадона соцсети Instagram Новини Спорт
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