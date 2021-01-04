Владимир Зеленский Карантин в Украине Холостячка война на Донбассе Досье

С пакетом на голове и в наручниках: Украинку нашли мертвой на турецкой вилле

08:43
Украинка погибла в Турции при странных обстоятельствах - фото 1
Украинка погибла в Турции при странных обстоятельствах

В турецком Бодруме обнаружили тело 25-летнй гражданки Украины Кристины Новицкой.

Тело девушки было найдено в сидящем положении на стуле. На голове у нее был пакет, а на руках - наручника.

Факт смерти наа арендованной вилле в турецком Бодруме подтвердили в МИД.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, которые проводят расследование и родными погибшей. Украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", - заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Украинка жила одна в коттеджном городке в районе Эскичешме возле Бодрума, где летом любят отдыхать знаменитости. Зимой же там довольно безлюдно, особенно во время карантина.

Новицкая не выходила на связь с живущей в Украине матерью с 30 декабря. 2 января она попросила соседей проверить, все ли в порядке с ее дочерью. Дверь никто не открывал и они позвонили в полицию, которая проникла в дом с помощью слесаря.

По одной из версий, девушку мог убить бойфренд. Но полиция рассматривает и другие версии. Также полиция почему-то не исключает версии самоубийства.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Турция смерть Новини Украина
Апостроф
Другое на тему
Воды нет, но вы держитесь... - фото 1
Оккупанты в Крыму израсходовали всю пресную воду и уповают на дожди, которых нет
Вчера, 16:39
Будет сидеть (с) - фото 1
Под елочку: Микитася снова арестовали
01 января, 10:46
Вот сейчас обидно было (с) - фото 1
Юридически ничтожен: Конституционный суд пошел против воли Зеленского
30.12.2020, 15:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
16.12.2020, 10:04
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
14.12.2020, 10:15
Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева - фото 1
Ахтем Сеитаблаев: Биография, личная жизнь и фильмография
11.12.2020, 15:10