С пакетом на голове и в наручниках: Украинку нашли мертвой на турецкой вилле

Украинка погибла в Турции при странных обстоятельствах

В турецком Бодруме обнаружили тело 25-летнй гражданки Украины Кристины Новицкой.

Тело девушки было найдено в сидящем положении на стуле. На голове у нее был пакет, а на руках - наручника.

Факт смерти наа арендованной вилле в турецком Бодруме подтвердили в МИД.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, которые проводят расследование и родными погибшей. Украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", - заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Украинка жила одна в коттеджном городке в районе Эскичешме возле Бодрума, где летом любят отдыхать знаменитости. Зимой же там довольно безлюдно, особенно во время карантина.

Новицкая не выходила на связь с живущей в Украине матерью с 30 декабря. 2 января она попросила соседей проверить, все ли в порядке с ее дочерью. Дверь никто не открывал и они позвонили в полицию, которая проникла в дом с помощью слесаря.

По одной из версий, девушку мог убить бойфренд. Но полиция рассматривает и другие версии. Также полиция почему-то не исключает версии самоубийства.