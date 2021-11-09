Кріпосна 3: що чекає на глядачів у 11 та 12 серіях

Хто насправді такий Андрій Жадан, стане відомо в 11 та 12 серіях / СТБ

Прем'єра мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» на СТБ збирає біля телеекранів мільйони глядачів. У вівторок, 9 листопада, дивіться онлайн прем'єру 11 і 12 серії Кріпосна-3.

11 та 12 серії наблизять шанувальників до розгадки, хто ж такий Андрій Жадан. Однак ніхто не підозрює, на що ж здатен колишній кріпак. Невже Катю запроторять до психіатричної клініки, щоб вона не дізналася істини?

«А чи добре ви знаєте свого чоловіка?»

З допомогою Ольги Родзевич Стефан Яблоневський дістається Катерини. Він має намір розповісти всю правду про Андрія. Смерть Віри на його руках. Нарешті, істина буде розкрита. Бордель, де знайшли мертву Віру, повік не залишить пам'яті Стефана. Так само, як і жага помститися тому, хто забрав у нього найдорожче. Занадто багато таємниць покривають Жадана, як і його шлях до мільйонного статку. Чи можна вірити словам польського князя? Шукати розгадку візьметься сама Катерина.

«Минуле поворушити вирішила. Не знає, дурепа, куди лізе»

Сліди ймовірного злочину Жадана ведуть до будинку розпусти мадам Макарової. Катя вирушає до своїх колишніх подружок, щоб дізнатися, що насправді відомо дівчатам про статус Андрія. Чи будуть там свідчити проти купця першої гільдії?

«Буде нам свекруха»

Пан Мальований не планує здаватися. Він шукає можливості, як здивувати Павлусю. А ось дві невістки, тим часом, мають намір посватати Карпа з іншою...

«Я гордий і щасливий, що Олена Олександрівна прийняла мою пропозицію і стала моєю дружиною»

Вечір пам'яті пана Коренєва приголомшив усе вище товариство. Ніколя не збирається більше приховувати стосунки з Оленою. Тому оголошує про їхнє вінчання на світському вечорі. Чи зможуть молодята протистояти суспільному осуду? І чи не закриють їм вхід у вищий світ?

Кріпосна-3 2021 - дивитися онлайн 11 і 12 серії - 9.11.2021:

Дивіться 11 та 12 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» о 20:15 на телеканалі СТБ.