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Кріпосна 3: що чекає на глядачів у 9 та 10 серіях

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Кріпосна 3: що чекає на глядачів у 9 та 10 серіях - фото 1

Події серіалу Кріпосна-3 зазнають неймовірних поворотів. Кохання і помста змагаються в дуелі. Катя втрачає найкращу подругу, а Назар — кохану дружину і матір своєї дитини. Репутація Жаданів під загрозою. Червінка повертається до рук Петра, Лариса за роль розплачується ілюзією щасливої ​​сім'ї.

Що чекає на героїв у 9 та 10 серіях мелодрами «Кріпосна. Жадана любов»?

Кріпосна 3 - що було в 7 та 8 серіях

«Ви повинні знати, з ким пов'язуєте своє життя і що ця людина накоїла 10 років тому»

Таємниці минулого вриваються в життя Каті та Андрія. Ім'я Віри дедалі частіше звучить із вуст Жадана та Яблоневського. Катя вимагатиме від Андрія пояснень, щоб дізнатися, що насправді їх пов'язувало. Чи зможе вона примиритися з почутим? Чи стримає свою обіцянку бути вічно вірною коханому? Адже колись вона поклялася любити Андрія до кінця...

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«Відтепер я відповідаю за цю обитель»

Смерть Григорія Червінського розділила життя Наталі на до і після. Батько та брат не в змозі повернути її додому. Відтепер вона монахиня Григорія, яка не готова впускати у свій світ рідних та близьких. Її дім тут, у монастирі. Вона відмовляється від усіх благ мирських і віддає спадщину храму, щоб ніколи не повернутися до себе колишньої. Завдяки щирому та жертовному служінню її призначають настоятелькою монастиря. Чи зможе Ніколя достукатися до сестри?

«Ця жінка затуманила тобі голову»

Хто такий Стефан Яблоневський насправді? Здається, розгадка така близька. Чи заслужено він носить титул польського князя? Проте достеменно відомо лише одне: його помста Жаданові нещадна. Шлях Яблоневського простий: відібрати в Андрія найдорожче — Катерину. Та несподівано він розуміє, що зробити задумане не може…

Кріпосна 3: що чекає на глядачів у 9 та 10 серіях - фото 209637

«Чорну душу не одразу видно. На язиці медок, а під язиком льодок»

Павлина всіляко намагається втішити Катю, доводячи, що вона аж ніяк не винна у смерті Орисі. Назар залишив київський маєток Жаданів, сказавши Катерині, що ніколи не зможе пробачити їй. До того ж приголомшлива новина про минуле Яблоневського і Жадана рве душу головної героїні.

Кріпосна 3 - дивитися онлайн 9 і 10 серії - 8.11.2021:

Дивіться сьогодні, 8 листопада, нові серії легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов» о 20:15 на телеканалі СТБ.

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