Крепостная: дата выхода 2 сезона украинской драмы

Известна дата выхода 2 сезона сериала "Крепостная" / Пресс-служба СТБ

Первый сезон украинского драматического сериала "Крепостная" ("Кріпосна") стал весьма успешным не только из-за звездного актерского состава и декораций, но и за счет неожиданных сюжетных поворотов. Успех первого сезона подвиг создателей сериала выпустить продолжение.

История непростой судьбы 18-летней сироты Катерины Вербицкой получит свое продолжение во втором сезоне "Крепостной". Об этом сказано на официальном сайте телеканала СТБ, который занимается производством сериала.

Премьера второго сезона запланирована на осень 2019 года. Первую серию второго сезона сериала Крепостная / Кріпосна канал СТБ покажет 2 сентября 2019.

Пока же на СТБ идет повтор первого сезона - показ стартовал 22 июля

Всего создатели "Крепостной" представят 24 эпизода. В продолжении истории зрителю покажут новые трудности, с которыми столкнется главная героиня, которая является собственностью самого богатого в городе помещика – Петра Червинского.

Ключевые роли исполнят: Екатерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина, Марк Дробот, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко, Юлия Ауг, Слава Красовская и другие.