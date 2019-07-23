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Крепостная: дата выхода 2 сезона украинской драмы

15:55
Известна дата выхода 2 сезона сериала "Крепостная" - фото 1
Известна дата выхода 2 сезона сериала "Крепостная" / Пресс-служба СТБ

Первый сезон украинского драматического сериала "Крепостная" ("Кріпосна") стал весьма успешным не только из-за звездного актерского состава и декораций, но и за счет неожиданных сюжетных поворотов. Успех первого сезона подвиг создателей сериала выпустить продолжение.

История непростой судьбы 18-летней сироты Катерины Вербицкой получит свое продолжение во втором сезоне "Крепостной". Об этом сказано на официальном сайте телеканала СТБ, который занимается производством сериала.

Крепостная 2 сезон: вышел первый трейлер украинского сериала

Премьера второго сезона запланирована на осень 2019 года. Первую серию второго сезона сериала Крепостная / Кріпосна канал СТБ покажет 2 сентября 2019.

Пока же на СТБ идет повтор первого сезона - показ стартовал 22 июля

Всего создатели "Крепостной" представят 24 эпизода. В продолжении истории зрителю покажут новые трудности, с которыми столкнется главная героиня, которая является собственностью самого богатого в городе помещика – Петра Червинского.

Ключевые роли исполнят: Екатерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Анна Сагайдачная, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина, Марк Дробот, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Наталка Денисенко, Юлия Ауг, Слава Красовская и другие.

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