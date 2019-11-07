Кремль в ярости: Лукашенко назвал ВОВ чужой войной – ФОТО, ВИДЕО

Кремль в дикой ярости: Лукашенко назвал ВОВ "чужой войной" – ФОТО, ВИДЕО

Намедни президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью казахскому СМИ «Хабар». И то, что он сказал очень не понравилось России.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Комментируя прошлое Беларуси, глава страны заявил следующее:

"Раньше и Белоруссия, и Казахстан были под чьей-то плёткой. Нами понукали, на колени ставили. Это касается белорусского народа особенно. Все эти войны, которые мы вынесли, - они не наши, нам их буквально навязали".

Данное заявление сильно пришлось не по душе Кремлю и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поспешил "урезонить" Лукашенко:

"Мне кажется, что мы ни в коем случае не должны бросать какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Беларуси, но они защищали свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой мировой войны, какую бы оценку ей ни давали историки, так, естественно, было в период Второй мировой, или Великой отечественной войны. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах".

В Беларуси критику услышали и сперва попытались оправдаться, заявив, что слова Лукашенко были вырваны из контекста. Однако позже в местных СМИ началась информкампания, которая разложила по полочкам составные войн 1812 и 1939-1945 г. и их влияние на Беларусь.

1. Отечественная война 1812 г.

На момент нашествия Наполеона Беларусь была частью Российской империи. Но довольно недолгое время. В конце 18 века белорусские земли были оккупированы Россией благодаря разделам Речи Посполитой (1772, 1793 и 1795 гг). Грубо говоря, 20-30 лет – это слишком маленький срок для формирования верноподданнических чувств у местной элиты.

Подтверждением этого тезиса является тот факт, что многие шляхтичи поддерживали Великую армию Наполеона.

С.В. Герасимов. М.И. Кутузов на Бородинском поле. 1952 г.

2. Вторая мировая война

Для части белорусов Вторая мировая война началась в 1939 г. с момента советской оккупации, предусмотренной секретным протоколом пакта Молотова-Риббентропа.

Совместный парад Вермахта и РККА в Бресте, 22 сентября 1939 г.

Стоит ли напоминать, что по пришествии Красной армии местное население испытало на себе все "прелести" коллективизации и национализации?

Почему слова Лукашенко задели Россию?

История ВОВ является связующим звеном для национальной памяти населения России. Примерно такое же значение события 1941-1945 гг. играют и для формирования идеи "общности" РФ и ее союзников.

Посягательство на "общие триггеры" воспринимается Кремлем, как попытка "переписать историю" с последующим отдалением от Москвы.

Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.