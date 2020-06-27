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Кремль нанимал боевиков Талибана за убийства американских военных в Афганистане

23:00
Русские платят талибам за убийство американских военных - фото 1
Русские платят талибам за убийство американских военных

Российские террористы поощряли убийства несущих службу в Афганистане бойцов армии США, а также давали им разрешение на лишение жизни представителей международной коалиции.

О том, что Кремль напрямую финансировал боевиков террористической организации Талибан, американская разведка сообщила президенту США Дональду Трампу еще в марте этого года.

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Хозяин овального кабинета еще не придумал, как следует отреагировать на эту информацию, но, вполне может быть, что его заставят надавить на русских за случившееся.

Как утверждают журналисты издания The New York Times, о связи российских военных с боевиками Талибана было известно еще несколько месяцев назад. Подтвердилась эта информация во время допросов захваченных в Афганистане террористов.

"Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT о комментарии данной новости. В то же время, в Кремле сказали, что не слышали о подобных обвинениях, - отметили американские журналисты. - Судя по всему, Россия хочет, чтобы американцы были втянуты в войну и пытается отомстить за ликвидацию своих наемников в Сирии".

Напомним, в феврале этого года США и талибы после 20-летней борьбы заключили соглашение, которое предусматривает поэтапный выход Штатов из Афганистана. Именно на фоне этого договора русские и решили вклиниться и не допустить наступления даже условного мира на этой территории.

Как известно, под шумок войны в Афганистане русские стараются контролировать каналы наркотрафика. Кроме того, их финансирование бандформирований для поддержания опасной обстановки в регионе дает возможность Кремлю шантажировать страны, входящие в международную коалицию.

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США Россия Дональд Трамп Афганистан война Новости Мир
The New York Times
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