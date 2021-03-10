Кредит под залог авто или где найти надежный автоломбард в Украине?

Задумывались ли Вы над тем, что автомобиль является отличным объектом для залогового кредитования?

Для большинства кредиторов регион регистрации транспортного средства не играет роли, поэтому оформить кредит под залог авто Вы можете в любом городе. Кроме того, авто не обязательно нужно ставить на стоянку до момента погашения задолженности. Где найти такие условия? Лучше обратиться в надежный автоломбард, например, в компанию «Банкнота», которая уже более 7 лет выдает кредиты под залог авто на сумму до 2 000 000 гривен под фиксированный процент.

Как работает автоломбард?

Автоломбарды – это частные финансовые организации, которые предоставляют услугу кредитования под залог транспортных средств. Так как эти компании не связаны с банковской сферой или государственными учреждениями, они могут предоставить более лояльные условия для своих клиентов. В большинстве случаев скидка делается на процентную ставку и общий размер кредита.

Кредит под залог авто можно разделить на 2 основных типа:

Автомобиль остается у заемщика; Компания оставляет авто у себя на стоянке на весь период кредитования.

На что это влияет? В основном, на процентную ставку, в некоторых случаях может измениться максимальная сумма кредита или срок погашения займа. Выгодно ли это? Давайте разберемся на примере одного из лучших автоломбардов в Украине – «Банкнота».

Кредит под залог авто в «Банкнота»

Обращаясь в «Банкнота», можно быть на 100% уверенным в честности и ответственности сотрудников, ведь за долгие годы компания заработала себе отличную репутацию, предоставив огромное количество кредитов под залог. На сегодняшний день многие бизнесмены пользуются услугами «Банкнота» как альтернативой кредитной линией в банке, а физические лица берут кредит под залог авто на любые цели и быстро решают любой финансовый вопрос.

Что предлагает «Банкнота»?

80% от стоимости автомобиля наличными (до 2 000 000 гривен);

Процентную ставку от 3,5% в месяц;

Длительность кредита – 3-60 месяцев;

Регион регистрации авто – не важен.



Для оформления кредита требуется только паспорт гражданина Украины, идентификационный номер и документы на автомобиль. Менеджер рассматривает Вашу заявку в течение нескольких минут, после чего эксперт «Банкнота» проводит оценку авто в тот же день. Бюрократической частью занимаются также специалисты компании, Вам нужно только подписать договор и получить сумму кредита наличными в банке.

Как оформить кредит под залог авто

Оставить заявку на кредит под залог авто Вы можете на сайте «Банкнота», где подробно изложена вся необходимая информация для заемщика. Для своих клиентов компания создала удобный кредитный калькулятор, который позволяет рассчитать ежемесячный платеж, исходя из размера займа и вида залога. Возникли дополнительные вопросы? Задайте их специалисту «Банкнота» любым удобным для Вас способом – по телефону +38-067-930-99-99 или в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Viber.