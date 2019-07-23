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КПУ разрешат? Симоненко обратился в суд

Вчера, 20:40
КПУ разрешат? Симоненко обратился в суд - фото 1
КПУ разрешат? Симоненко обратился в суд

Лидер КПУ Петр Симоненко решил обжаловать решение Минюста о запрете КПУ. Соответствующий иск уже подан в Окружной админсуд Киева.

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Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - сказано в сообщении.

Отметим, что с 2015 г. в Украине действуют норма о декоммунизации и запрете Коммунистической партии. Не так давно экс-регионалы подали заявление в КСУ об отмене некоторых из запретов. Но Конституционный суд решил сохранить докоммунизацию.

Следовательно, даже в случае удовлетворения запроса Симоненко (Окружной суд может принять такое решение – прим. ред), подобный вердикт будет противозаконным.

Напомним, россияне стали больше любить Иосифа Сталина.

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