Киевское метро закупает антисептики у фирмы, которую подозревают в подделках

Антисептики для киевского метро могут быть поддельными

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" совершает масштабную закупку дезинфекторов у фирмы, проходящей в уголовных делах по подозрению в производстве фальсификатов.

Как следует из документации, выложенной на странице закупок Prozorro, метро Киева уже заключило договор на поставку семи тысяч литров антисептиков "Клин стрим" за 729 тысяч 120 гривен.

Производителем и поставщиком продуктов выступил ООО "ВИН СТРИМ", которая является фигурантом уголовного дела о продаже начисто поддельных дезинфектантов в Житомирскую областную детскую клиническую больницу.

Так, предприятие вместе с ООО "Дезодар" указано в производстве о поставках 500 литровых флаковнов средств для ухода за руками и ногтями "Клин Стрим" на 117 тысяч гривен.

На торговле подделками "ВИН СТРИМ" ловили и при поставках антисептика в детские сады и школы Житомирской области, а также для "Укрпочты".

Закупки для столичной поздемки проводились без использования электронных систем, согласно закону о приобретении товаров для противодействия COVID-19.

Будет ли соответствовать поставленная для метро Киева продукция всем нормам, неизвестно. Правда, в государственном реестре дезинфицирующих средств МОЗ производитель антисептиков не зарегистрирован. Хотя в требованиях к договоре и было указано обратное. Впрочем, в заключенном документе это условие отсутствует.