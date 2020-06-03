Киевское метро закупает антисептики у фирмы, которую подозревают в подделках
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" совершает масштабную закупку дезинфекторов у фирмы, проходящей в уголовных делах по подозрению в производстве фальсификатов.
Как следует из документации, выложенной на странице закупок Prozorro, метро Киева уже заключило договор на поставку семи тысяч литров антисептиков "Клин стрим" за 729 тысяч 120 гривен.
Производителем и поставщиком продуктов выступил ООО "ВИН СТРИМ", которая является фигурантом уголовного дела о продаже начисто поддельных дезинфектантов в Житомирскую областную детскую клиническую больницу.
Так, предприятие вместе с ООО "Дезодар" указано в производстве о поставках 500 литровых флаковнов средств для ухода за руками и ногтями "Клин Стрим" на 117 тысяч гривен.
На торговле подделками "ВИН СТРИМ" ловили и при поставках антисептика в детские сады и школы Житомирской области, а также для "Укрпочты".