Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром Бунты в США война на Донбассе Досье

Киевское метро закупает антисептики у фирмы, которую подозревают в подделках

18:20
Антисептики для киевского метро могут быть поддельными - фото 1
Антисептики для киевского метро могут быть поддельными

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" совершает масштабную закупку дезинфекторов у фирмы, проходящей в уголовных делах по подозрению в производстве фальсификатов.

Как следует из документации, выложенной на странице закупок Prozorro, метро Киева уже заключило договор на поставку семи тысяч литров антисептиков "Клин стрим" за 729 тысяч 120 гривен.

Вслед за Аваковым: нардепы собирают подписи за увольнение Степанова

Производителем и поставщиком продуктов выступил ООО "ВИН СТРИМ", которая является фигурантом уголовного дела о продаже начисто поддельных дезинфектантов в Житомирскую областную детскую клиническую больницу.

Так, предприятие вместе с ООО "Дезодар" указано в производстве о поставках 500 литровых флаковнов средств для ухода за руками и ногтями "Клин Стрим" на 117 тысяч гривен.

На торговле подделками "ВИН СТРИМ" ловили и при поставках антисептика в детские сады и школы Житомирской области, а также для "Укрпочты".

Закупки для столичной поздемки проводились без использования электронных систем, согласно закону о приобретении товаров для противодействия COVID-19.
Будет ли соответствовать поставленная для метро Киева продукция всем нормам, неизвестно. Правда, в государственном реестре дезинфицирующих средств МОЗ производитель антисептиков не зарегистрирован. Хотя в требованиях к договоре и было указано обратное. Впрочем, в заключенном документе это условие отсутствует.
Киевское метро закупает антисептики у фирмы, которую подозревают в подделках - фото 200972
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коррупция метро Пандемия коронавируса Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Лукашенко задумал предвыборный финт ушами - фото 1
Лукашенко накануне выборов президента разогнал правительство
20:20
Арахамия не обрадовал украинцев грядущим увольнением Авакова - фото 1
Арахамия заявил о готовящихся перестановках в правительстве
17:40
Русские причастны к бунтам в США - фото 1
Русские оплачивали курсы самообороны для вербовки и подготовки афроамериканцев к бунтам
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29