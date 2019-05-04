Король Таиланда взошел на трон

13:30 04 мая,

Король Таиланда взошел на трон

В субботу, 4 мая, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн официально взошел на престол.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Reuters.

Апофеозом церемонии стало увенчание головы монарха 7,3 – килограммовой короной. Помимо головного убора, 66-летнему королю вручили и другие царские регалии: золотую пластину с полным титулом, ордена, скипетр и пр.

Завершилась же коронация изданием указа о праведном и справедливом правлении.

Королевские регалии

Отметим, что тайский король не имеет широких властных полномочий, однако высоко ценится населением страны. За любую критику монаршей семьи злоумышленник, будь он тайцем или иностранцем, отвечает по всей строгости закона.

Для справки

Маха Вачиралонгкорн (род. 1952) – сын короля Пхумипона Адульядета. В 2016 г. провозглашен монархом Таиланда, однако официальная коронация состоялась лишь спустя три года в мае 2019 г.

Напомним, в среду, 1 мая, на трон вступил новый император Японии – Нарухито. Началась следующая эпоха – Рэйва.

"Потомок Аматэрасу" (Богини Солнца -прим ред) поклялся соблюдать Конституции и быть символом своего народа. "Я осознаю возложенную на меня ответственность ... Я буду стремиться дальнейшего процветания народа и мира во всем мире", - заявил формальный глава государства.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

"Потомок Аматэрасу" (Богини Солнца -прим ред) поклялся соблюдать Конституции и быть символом своего народа.

"Я осознаю возложенную на меня ответственность ... Я буду стремиться дальнейшего процветания народа и мира во всем мире", - заявил формальный глава государства. На церемонии коронации присутствовало 270 человек, среди них - императрица Масако, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и пр. гости.