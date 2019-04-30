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Император Японии отрекся от престола

30 апреля, 12:22
Император Японии отрекся от престола - фото 1
Император Японии отрекся от престола

Во вторник, 30 апреля, император Японии Акихито отрекается от престола. Это первый подобный случай за последние 200 лет.

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85-летний "потомок богини Солнца Аматэрасу" получил официальное разрешение отречься от престола из-за проблем со здоровьем.

Процедура "царского импичмента" стартовала после проведения нескольких закрытых ритуалов в кругу семьи.

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Императорская церемония

"Я очень благодарен людям, которые приняли меня как символ, которые поддержали меня", - заявил правитель островов и пожелал всему миру процветания.

Так закончилась эпоха Хэйсэй, длившаяся 30 лет. Теперь на трон взойдет новый правитель – 59-летний сын императора Нарухито.

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Новый император Нарухито

Для справки

Император Акихито ( род. 1933) - 125-й император Японии (1989-2019). Сын правителя Хирохито (Сёва). Согласно Конституции, сильного влияния на власть не имел, но при этом являлся важным символом японского народа.

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Император Акихито с женой общается с жертвами цунами, 2011 год

Годы правления Акихито ознаменовались для Японии целым рядом испытаний. За 30-летний срок каденции императора острова потрясли длительный финансовый кризис, теракт в токийском метро (1995), катастрофическое землетрясение и авария на Фукусиме (2011).

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