Император Японии отрекся от престола

12:22 30 апреля,

Император Японии отрекся от престола

Во вторник, 30 апреля, император Японии Акихито отрекается от престола. Это первый подобный случай за последние 200 лет.

85-летний "потомок богини Солнца Аматэрасу" получил официальное разрешение отречься от престола из-за проблем со здоровьем.

Процедура "царского импичмента" стартовала после проведения нескольких закрытых ритуалов в кругу семьи.

Императорская церемония

"Я очень благодарен людям, которые приняли меня как символ, которые поддержали меня", - заявил правитель островов и пожелал всему миру процветания.

Так закончилась эпоха Хэйсэй, длившаяся 30 лет. Теперь на трон взойдет новый правитель – 59-летний сын императора Нарухито.

Новый император Нарухито