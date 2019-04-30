Император Японии отрекся от престола
Во вторник, 30 апреля, император Японии Акихито отрекается от престола. Это первый подобный случай за последние 200 лет.
85-летний "потомок богини Солнца Аматэрасу" получил официальное разрешение отречься от престола из-за проблем со здоровьем.
Процедура "царского импичмента" стартовала после проведения нескольких закрытых ритуалов в кругу семьи.
"Я очень благодарен людям, которые приняли меня как символ, которые поддержали меня", - заявил правитель островов и пожелал всему миру процветания.
Так закончилась эпоха Хэйсэй, длившаяся 30 лет. Теперь на трон взойдет новый правитель – 59-летний сын императора Нарухито.
Для справки
Император Акихито ( род. 1933) - 125-й император Японии (1989-2019). Сын правителя Хирохито (Сёва). Согласно Конституции, сильного влияния на власть не имел, но при этом являлся важным символом японского народа.
Император Акихито с женой общается с жертвами цунами, 2011 год
Годы правления Акихито ознаменовались для Японии целым рядом испытаний. За 30-летний срок каденции императора острова потрясли длительный финансовый кризис, теракт в токийском метро (1995), катастрофическое землетрясение и авария на Фукусиме (2011).