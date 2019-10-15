Копы с бывшим нардепом прорвались на скандальную надстройку на Майдане (ФОТО)

Жлобская застройка на Майдане тянет на уголовное преступление

Полицейские Киева все же сумели пробраться внутрь варварски надстроенного на крыше исторического дома помещения на улице Софийской. До них сделать подобное не удавалось никому: ни коммунальщикам, ни активистам - всех просто посылали.

Во вторник, 15 октября, на своей странице в Facebook бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко опубликовал фотографии с места незаконного строительства.

По его словам, в данный момент следователи документируют обстановку на крыше дома, и, если выяснится, что здание входит в буферную зону Софии, дело может потянуть на уголовку.

"Представители местной власти, начиная с 28 августа, пытались попасть туда, их ни разу не пустили. Сами они туда без специальной штурмовой подготовки попасть не могли. Центральное ДАБИ не проявляло интереса ни разу. Сейчас, в эти минуты - совещание в Гончарука по этому поводу", - отметил Луценко.

Напомним, огласка вопиющего нарушения произошла не благодаря борющимся с дебильной надстройкой чиновникам, а из-за возмущенных жителей Киева. Прогуливающиеся по центру столицы люди обратили внимание на дикий трэш, и начали возмущаться жлобством строителей, помноженным на сопоставимых размеров жадность.

По некоторым данным, квартира, к которой достраивают этаж, принадлежит одному из судей. Правда, подтверждения этой информации никто из чиновников не дает.