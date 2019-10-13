Копы остановили самострой на Майдане, но не знают, кого карать ФОТО

Полиция пришла в гости к киевскому Карлсону

Скандальное незаконное строительство на крыше дома в сердце Киева, которое возмутило киевлян, привлекло внимание также и столичной полиции.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, копам Шевченковского района поступило заявление о незаконной застройке (иначе они не имели права реагировать). По адресу Софиевская 1/2 был направлен наряд и появление полиции возымело чудодейственный эффект - строительство на крыше старинного дома остановилось.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Параллельно копы пытаются разобраться, кто же хозяин этого самостроя и кому в голову пришло так нагло обезобразить внешний вид Майдана. Пока имя "застройщика" не установлено.

Как будут развиваться события дальше - рассказывает советник мэра Максим Бахматов:

А вот как выглядит скандальная застройка с высоты птичьего полета - спасибо за фото Александу Гончарову и сайту с говорящим само за себя названием, но архаичным доменом Vnebo.com.ua.

Карлсон вернулся?

На фото видно, что масштаб преобразований на крыше элитной сталинки невероятные. Неведомый рейдер решил достроиться очень масштабно.