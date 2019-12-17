Конституционный суд отказал Зеленскому в контроле НАБУ и ГБР

Зеленскому разрешили только увольнять глав НАБУ и ГБР

Во вторник, 17 декабря, служители Фемиды из КСУ рассмотрели соответствие Своду законов проекта, которым нардепы предлагают наделить президента полномочиями назначать руководителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

В итоге судьи решили, что законопроект о расширении власти Зеленского на НАБУ и ГБР путем права назначения руководителей ведомств Конституции не соответствует.

В то же время по второму проекту закона, где речь шла об увольнении директора директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований, представители Конституционного суда постановили обратное. Лишить должностей глав ведомств Зеленский, оказывается, может. Об этом сказано в части второй статьи 157 Конституции Украины.

Напомним, недавно представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил, что наделение главы государствназначать и освобождать от должностей директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований "усилит независимость государственных правоохранительных органов". Утверждение это выглядит очень уж спорным, поскольку глава государства может посадить на топовые должности подконтрольных себе людей.

Как известно, инициативу "Слуг народа" наделить своего лидера полномочиями в партии пояснили необходимостью "борьбы с коррупцией", а также "легитимизацией существования ГБР и НАБУ".