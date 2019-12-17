Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

ГБР заплатит 35 миллионов фирмам, которые фигурируют в уголовных делах НАБУ

18:20
ГБР отдаст 37,5 миллиона компании, деятельность которой расследуют в НАБУ - фото 1
ГБР отдаст 37,5 миллиона компании, деятельность которой расследуют в НАБУ

Компания, руководству и владельцам которой детективы антикоррупционного бюро инкриминируют участие в коррупционных схемах, победила сразу в двух тендерах ГБР и получит без малого 35 лямов из бюджета.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте портала публичных закупок Prozorro.

Сто миллионов "Слуге народа" послали связанные в Мангером фейковые фирмы (ВИДЕО)

Согласно документам, госбюро расследований собирается купить у фирмы "Виртуальные технологии и системы" 19 комплектов оборудования для видеоконференций за 27,75 миллиона гривен. Аукцион по тендеру состоялся еще 11 декабря, так что сейчас чиновники ГБР должны находиться на стадии подписания контракта.

За день до громкой победы эта же компания выиграла в еще одном тендере - на поставку программного обеспечения для предотвращения утечки информации в ГБР.

В публичном доступе полных данных о конкурсах еще нет, тем не менее в открытых источниках присутствует другая информация - об уголовных делах, открытых детективами НАБУ по закупкам "Укрзализныци". Так, в 2018-м году региональный филиал "Юго-Западной железной дороги" провел покупку специальной информационной системы за 21,5 миллиона гривен без каких-либо аукционов. Такое приорбетение считается незаконным.

В марте этого года детективы бюро проводили обыски в киевском офисе "Виртуальных технологий и систем", во время которых изъяли два мобильных телефона. В суде правоохранители заметили, что смогли установили следы преступления благодаря этим телефонам.

Теперь же компания-фигурант коррупционных схем оказалась победительницей торгов для нужд ГБР.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ProZorro ГБР НАБУ уголовное дело Коррупция Новости Украина
Слідство.інфо
powered by lun.ua
Другое на тему
В битве между нацкорпусом и нацгвардией победил Аваков - фото 1
Силовики зачистили улицу Грушевского от митингующих коллег (ФОТО)
17:40
Командование ССО просит суд отправить Риффмастера под домашний арест - фото 1
Командование ССО будет ходатайствовать за вызволение Андрея Антоненко из СИЗО
17:00
Следователи вышли на след организатора покушения на Соболева - фото 1
25-летний уроженец России: в прокуратуре назвали организатора убийства сына депутата Собол
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...