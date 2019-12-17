ГБР заплатит 35 миллионов фирмам, которые фигурируют в уголовных делах НАБУ

ГБР отдаст 37,5 миллиона компании, деятельность которой расследуют в НАБУ

Компания, руководству и владельцам которой детективы антикоррупционного бюро инкриминируют участие в коррупционных схемах, победила сразу в двух тендерах ГБР и получит без малого 35 лямов из бюджета.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте портала публичных закупок Prozorro.

Согласно документам, госбюро расследований собирается купить у фирмы "Виртуальные технологии и системы" 19 комплектов оборудования для видеоконференций за 27,75 миллиона гривен. Аукцион по тендеру состоялся еще 11 декабря, так что сейчас чиновники ГБР должны находиться на стадии подписания контракта.

За день до громкой победы эта же компания выиграла в еще одном тендере - на поставку программного обеспечения для предотвращения утечки информации в ГБР.

В публичном доступе полных данных о конкурсах еще нет, тем не менее в открытых источниках присутствует другая информация - об уголовных делах, открытых детективами НАБУ по закупкам "Укрзализныци". Так, в 2018-м году региональный филиал "Юго-Западной железной дороги" провел покупку специальной информационной системы за 21,5 миллиона гривен без каких-либо аукционов. Такое приорбетение считается незаконным.

В марте этого года детективы бюро проводили обыски в киевском офисе "Виртуальных технологий и систем", во время которых изъяли два мобильных телефона. В суде правоохранители заметили, что смогли установили следы преступления благодаря этим телефонам.

Теперь же компания-фигурант коррупционных схем оказалась победительницей торгов для нужд ГБР.