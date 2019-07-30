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Артем Милевский признался в сексе с Канделаки - ВИДЕО

11:07
Артем Милевский признался в сексе с Канделаки - фото 1
Артем Милевский признался в сексе с Канделаки

Экс-игрок "Динамо" Артем Милевский признался в любовных связях с телеведущей Тиной Канделаки.

Тина Канделаки попала в базу Миротворца

Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала "КраСава".

Отвечая на вопрос, был ли у него секс с Тиной Канделаки, фитболист заявил следующее:

"По молодости был много с кем. Конкретно да (был – прим. ред)…Это было давно по молодости", - заявил Милевский.

И рассказал о начале незабываемой и бурной любви.

"Она была на передаче "Самый умный" в Киеве, я только после чемпионата мира был, 21 год. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, мы с пацанами тоже что-то отмечали... Тина, как обычно, с харизмой, с юмором, со своим уверенным мнением. Спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер”, - поведал футболист и добавил, что тогда он даже не знал, как он выглядит.

Как знать, может эта связь и повлияла на дальнейшие предпочтения Канделаки…профессиональные?

В 2015 г. телеведущая возглавила федеральную телекомпанию "Матч ТВ". Это сильно расстроило непотопляемого футбольного комментатора Василия Уткина. Но это уже совершенно другая история.

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