Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2

12:30 02 мая,

Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2

Лидер правящей партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не против строительства Северного потока-2. Говорит, тот станет важной альтернативой из-за будущего отказа Европы от угля и атомной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Несмотря на странную позицию, госпожа Аннегрет не забывает подчеркнуть, что понимает озабоченность других государств из-за нового газопровода, в частности Украины и Польши.

Также политик отметила, что Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Напомним, в среду, 27 марта, глава Нафтогаза Андрей Коболев сделал резонансное заявление:

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2. Это, конечно же, проект не убивает. Пока".

Однако открывать шампанское рановато. Как полагают в Нафтогазе, Россия может проложить трубопровод в обход территориальных вод в Дании.

Стоит отметить, что россияне очень сильно надеялись на сотрудничество датчан.

«Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение», — заявил представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Но все сложилось иначе: Газпром в очередной раз получил удар ниже спины.