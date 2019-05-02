Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2

02 мая, 12:30
Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2 - фото 1
Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2

Лидер правящей партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не против строительства Северного потока-2. Говорит, тот станет важной альтернативой из-за будущего отказа Европы от угля и атомной энергии.

"Северный поток-2" сломает Европу: Газпром нашел лазейку в новой газовой директиве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Несмотря на странную позицию, госпожа Аннегрет не забывает подчеркнуть, что понимает озабоченность других государств из-за нового газопровода, в частности Украины и Польши.

Также политик отметила, что Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Напомним, в среду, 27 марта, глава Нафтогаза Андрей Коболев сделал резонансное заявление:

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2. Это, конечно же, проект не убивает. Пока".

Однако открывать шампанское рановато. Как полагают в Нафтогазе, Россия может проложить трубопровод в обход территориальных вод в Дании.

Стоит отметить, что россияне очень сильно надеялись на сотрудничество датчан.

«Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение», — заявил представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Но все сложилось иначе: Газпром в очередной раз получил удар ниже спины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Северный поток Германия Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...