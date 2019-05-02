Лидер партии Меркель поддержала Северный поток-2
Лидер правящей партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не против строительства Северного потока-2. Говорит, тот станет важной альтернативой из-за будущего отказа Европы от угля и атомной энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Несмотря на странную позицию, госпожа Аннегрет не забывает подчеркнуть, что понимает озабоченность других государств из-за нового газопровода, в частности Украины и Польши.
Также политик отметила, что Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".
Напомним, в среду, 27 марта, глава Нафтогаза Андрей Коболев сделал резонансное заявление:
"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2. Это, конечно же, проект не убивает. Пока".
Однако открывать шампанское рановато. Как полагают в Нафтогазе, Россия может проложить трубопровод в обход территориальных вод в Дании.
Стоит отметить, что россияне очень сильно надеялись на сотрудничество датчан.
«Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение», — заявил представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Но все сложилось иначе: Газпром в очередной раз получил удар ниже спины.