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Конгресс США внес новый законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков

11:00
Конгрессмены хотят прижать российских спецслужбистов - фото 1
Конгрессмены хотят прижать российских спецслужбистов

Представители украинского кокуса в Конгрессе разработали и зарегистрировали проект закона, который предусматривает усиление давления на Кремль за нарушение международных законов во время атаки в Керченском проливе.

Об этом заявила одна из авторов законопроекта о расширении санкций Мерси Каптур.

Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала, что теперь будет?

По ее словам, Конгресс должен продолжить решительные осуждения нападения РФ на ВМС Украины и незаконного задержания 24 моряков.

"Это событие является последней в серии вредоносных шагов, сделанных Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного правопорядка. Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны повысить стоимость российских вторжений до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой", - сказано в заявлении представительницы кокуса.

Законопроект же о санкциях Каптур назвала "мощным сигналом" для семей военнопленных, а также самим морякам.

Согласно документу, американцы могут ударить по 24 руководителям российских спецслужб, а также приближенным к ним.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

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