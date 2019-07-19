Конгресс США внес новый законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков

Конгрессмены хотят прижать российских спецслужбистов

Представители украинского кокуса в Конгрессе разработали и зарегистрировали проект закона, который предусматривает усиление давления на Кремль за нарушение международных законов во время атаки в Керченском проливе.

Об этом заявила одна из авторов законопроекта о расширении санкций Мерси Каптур.

По ее словам, Конгресс должен продолжить решительные осуждения нападения РФ на ВМС Украины и незаконного задержания 24 моряков.

"Это событие является последней в серии вредоносных шагов, сделанных Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного правопорядка. Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны повысить стоимость российских вторжений до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой", - сказано в заявлении представительницы кокуса.

Законопроект же о санкциях Каптур назвала "мощным сигналом" для семей военнопленных, а также самим морякам.

Согласно документу, американцы могут ударить по 24 руководителям российских спецслужб, а также приближенным к ним.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".