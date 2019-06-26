Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала, что теперь будет?

РФ просрочила с выполнением решения международного трибунала ООН по морскому праву

Во вторник, 25 июня, истекли сроки выполнения российскими террористами постановления об освобождении незаконно захваченных украинских моряков и бойцов СБУ. Теперь русских могут прижимать обеспокоенностью и санкциями.

Вчера вечером РФ обязана была отчитаться о выполнении требование Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому 24 украинских военнослужащих обязаны выйти на свободу.

Вместе с бойцами СБУ и ВМСУ русские должны были передать Украине захваченные в Керченском проливе катера и рейдовый буксир, но возвращаться к законности оккупанты не собираются, о чем и объявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, выполнять решение международного трибунала ООН РФ не будет, поскольку "захват украинских военнопленных моряков якобы не подпадает под юрисдикцию трибунала":

- Этот случай в Керченском проливе не является подсудимым для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию.

Теперь же, поскольку все сроки выполнения решения уже прошли, русских могут ожидать санкции и глубочайшая обеспокоенность. Правда, к какому-либо послаблению давления на Украину со стороны Кремля это не приведет.

Более того, наложить ограничительные меры на РФ будет куда сложнее в случае восстановления террористов в ПАСЕ. Особенно с учетом показательно наплевательского отношения русских к решениям ЕС, ведь в состав делегации страны-террориста в ассамблее собираются протащить "депутатов от Крыма".

Что же касается военнопленных, то агрессоры собираются их показательно судить за вымышленные преступления. Именно 25 июня, в день, когда Москва должна была отчитываться о выполнении решения трибунала, защитникам Украины предъявили обвинения. Всех их могут приговорить к шести годам тюрьмы. Таков был месседж Путина международному сообществу.