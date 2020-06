Компании Коломойского заработали больше 4 миллиардов, продавая газ и уголь "Центрэнерго"

Олигарх Игорь Коломойский, фактически совершив рейдерский захват искусственно банкротящегося предприятия "Центрэнерго", снова серьезно обогатился. Правда, неофициально - свою причастность к махинациям предприниматель отрицает.

Как выяснили журналисты "Схем", только лишь за полгода компании, которые напрямую связаны с днепровским олигархом, заработали на продаже угля и газа для государственной компании больше 4 миллиардов.

Сырье для производства электроэнергии продавалось по завышенным ценам. Об этом свидетельствуют документы финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго" за последние месяцы 2019 и первый квартал этого года.

Так, 59% от общего объема угля "Центрэнерго" закупило компаний "Рекорд Систем" и "Синтез Ойл". Общаа стоимость договоров о поставках составили 2,4 и 1,6 миллиарда гривен.

С января же 2020 на "Центрэнерго" начала поставлять газ ООО "Юнайтед энерджи", которая получила более 103 миллионов только за топливо, а еще 5,8 миллиона - за бронирование мощностей.

Средняя цена угля, которую покупала энергогенерирующая компания у фирмочек Коломойского, составляла 2600 гривен. При это рыночная его стоимость - 1,68 тысяч гривен за тонну.

"Юнайтед энерджи" заработала просто за счет своего существования. "Укрнафта", которую, де-факто, контролирует олигарх, продала ей газ по 3,5-3,9 тысяч гривен за тысячу кубов. "Центрэнерго" при этом закупал топливо по 5200 гривен.

То, что все поставщики связаны с Игорем Коломойским, доказать не сложно. "Рекорд систем" официально принадлежит 29-летнему одесситу Роману Фесенко, который никогда не занимался бизнесом. Зарегистрирована фирма в Одессе на улице Известковой, 54. Именно там прописаны "ООО "Нефтекс", которой владеет ОАО "Эксимнефтепродукт". Последняя записана на кипрские компании Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd, Conlar Holdings Ltd. Четыре из пяти этих офшорок владеют и "Синтез Ойл".

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd и Inofos Management Ltd значились в опубликованном в открытом доступе реестре юрлиц налоговой службы как компании из орбиты Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Кроме того, соосновательницами Portial Trading Ltd значатся Visic Investments Limited и Marigold Trust Asset Management. Они фигурируют в списке компаний олигархов в деле об отмывании украденных из "ПриватБанка" денег в США.

В общем, после прихода Зеленского на президентское кресло олигарх попросту отжал крупнейшую государственную компанию для своего пользования. И попытки на тот момент премьер-министра Гончарука хоть сколько-нибудь этому помешать к успеху не привели. Менеджмент Коломойского якобы изгнали с "Центрэнерго" только лишь на днях. Правда, окружение олигарха умудрилось вывезти документацию предприятия в Днепр.