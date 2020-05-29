Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Людей Коломойского выбили из Центрэнерго

20:00
Центрэнерго вернули государству - фото 1
Центрэнерго вернули государству

В пятницу, 29 мая, завершилась многомесячная эпопея со сменой руководства в государственной компании "Центрэнерго" и возвращения ее из жарких объятий Игоря Коломойского в лоно государства.

"Центрэнерго" - государственная компания, которая обеспечивает электроэнергией предприятия центральной Украины, она управляет тремя электростанциями. Ранее "Центрэнерго" контролировали люди олигарха Игоря Коломойского, который считал компанию своей собственностью и не желал идти на уступки.

При этом президент Зеленский заявил о необходимости приватизации ""Центрэнерго. Тогда был запущен процесс смены руководства компании. Однако тут начались приклбчения - люди Коломойского три месяца под разными предлогами саботировали процесс - за это время "Центрэнерго" неоднократно "минировали", захватывали рейдеры, а в конце мая - центральный офис компании "переехал" под Киев в охраняемый санаторий.

Людей Коломойского выбили из Центрэнерго - фото 200767
Центральный аппарат “Центрэнерго” был вывезен на территорию санатория в районе поселка Рудики Обуховского района Киевской области.

Однако это не помогло. Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" назначил нового и.о. генерального директора компании. Им стал Александр Корчинский.

Таким образом, 29 мая 2020 "Центрэнерго" вернули под контроль государства и начали зачищать от обслуги олигарха.

Детали процесса рассказа глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. По его словам, после прошлых неудачных попыток сменить менеджмент "Центрэнерго" была проведена "молниеносная операция", которая включала решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Это заняло 4-5 часов.

Пост Дмитрия Сенниченко о "спецоперации":

Сенниченко также объявил о планах выявить всех, "кто перешел на темную сторону силы": "На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть, - это большие подозрения, что не все гладко".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Центрэнерго Фонд Госимущества Игорь Коломойский Приватизация Владимир Зеленский Олигархи Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Полицейские демонстрируют некомпетентность - фото 1
Менты объявили план-перехват лишь спустя несколько часов после перестрелки в Броварах
17:00
В бойне в Броварах участвовали бандиты из Винницы - фото 1
В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+)
12:00
Коронавирус не отступает - фото 1
Плато растет: в Украине снова больше 400 новых зараженных коронавирусом
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29