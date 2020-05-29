Людей Коломойского выбили из Центрэнерго

Центрэнерго вернули государству

В пятницу, 29 мая, завершилась многомесячная эпопея со сменой руководства в государственной компании "Центрэнерго" и возвращения ее из жарких объятий Игоря Коломойского в лоно государства.

"Центрэнерго" - государственная компания, которая обеспечивает электроэнергией предприятия центральной Украины, она управляет тремя электростанциями. Ранее "Центрэнерго" контролировали люди олигарха Игоря Коломойского, который считал компанию своей собственностью и не желал идти на уступки.

При этом президент Зеленский заявил о необходимости приватизации ""Центрэнерго. Тогда был запущен процесс смены руководства компании. Однако тут начались приклбчения - люди Коломойского три месяца под разными предлогами саботировали процесс - за это время "Центрэнерго" неоднократно "минировали", захватывали рейдеры, а в конце мая - центральный офис компании "переехал" под Киев в охраняемый санаторий.

Центральный аппарат “Центрэнерго” был вывезен на территорию санатория в районе поселка Рудики Обуховского района Киевской области.

Однако это не помогло. Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" назначил нового и.о. генерального директора компании. Им стал Александр Корчинский.

Таким образом, 29 мая 2020 "Центрэнерго" вернули под контроль государства и начали зачищать от обслуги олигарха.

Детали процесса рассказа глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. По его словам, после прошлых неудачных попыток сменить менеджмент "Центрэнерго" была проведена "молниеносная операция", которая включала решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Это заняло 4-5 часов.

Пост Дмитрия Сенниченко о "спецоперации":

Сенниченко также объявил о планах выявить всех, "кто перешел на темную сторону силы": "На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть, - это большие подозрения, что не все гладко".