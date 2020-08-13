Компании Коломойского погасили миллиардный долг перед "Укрнафтой"

Иногда долги возвращает даже Коломойский

Начиная с конца 2019-го, пять предприятий, связанных с олигархом Игорем Коломойским выплатили больше миллиарда гривен долга за поставленную еще в 2015-м году нефть.

И хотя общий долг Коломойского перед "Укрнафтой" с учетом выплаченных средств составляет без малого шесть миллиардов, сам факт хоть какой-то оплаты означает, что олигарх иногда отходит от постулата "долги возвращают только лохи".

Судя по всему, в моменты, когда дело пахнет керосином, Коломойский все же способен расплатиться по счетам. Правда, из него приходится едва ли не силой выбивать эти деньги.

Как сообщили сегодня в пресс-службе "Укрнафты", с декабря 2019-го "Техтрейд Групп", "Гарант- УТН", "Галнафта", Торговый дом "Прикарпятьенефтетрейдинг" и "Котлас" за 9 месяцев погасили седьмую часть от общей суммы задолженности

"В течение мая-июля 2020 года "Укрнафта" получила 250 миллионов гривен в счет погашения дебиторской задолженности. Всего с декабря 2019 они заплатили более миллиарда гривен. Мировое соглашение, заключенное компаниями с "Укрнафтой", предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. В сумму выплаты также будут включены проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года", - заявили чиновники.

Сколько в общей сложности Коломойский и его компании должны государству, сложно даже представить. Только с момента избрания Зеленского президентом олигарх выиграл в судах разрешение не возвращать стране десятки миллиардов гривен кредита. Многие дела и споры связаны с личным поручительством бизнесмена перед Нацбанком за кредитование "ПриватБанка". Кроме того, в судах находится множество исков, по которым Коломойский добивается права не отдавать занимаемые им деньги.