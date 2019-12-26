Командование Военно-морских сил выкидывают на улицу жить в палатках

Новое здание Одесского штаба и командования Военно-морскими силами

Новое руководство министерства обороны вместе с Зе властями приняло решение ускорить переселение Одесского штаба и командования Военно-морскими силами. При этом для военных созданы совершенно нечеловеческие условия.

На днях в Одессе военные начали вплотную готовиться к переселению Одесского штаба и командования ВМС в здание бывшего Института Сухопутных войск, где проходит масштабная реконструкция.

И все бы ничего, только в ветхом помещении разместить военных невозможно физически. Ремонтные работы в здании находятся далеко не на стадии завершения.

Сейчас в бывшем институте лишь устанавливают пластиковые окна, а к коммуникациям он вообще не подключен.

Помимо отсутствия электричества и канализации ситуация усугубляется еще и тем, что никакой отделки внутри помещений нет.

В среду, 25 декабря, у здания, куда хотят переселить штаб, начали устанавливать армейские палатки. Мол, пока ремонт не закончат, бойцы ВМС могут поработать и жить в них. Настоял на подобном выезде, как утверждают источники издания "Думская", командующий войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск генерал-майор Игорь Паланюк.

Командующий ВМС Игорь Воронченко слухи о переезде опровергает. Поясняет, мол, палатки поставили для "тренировок по переезду штаба", что само по себе выглядит совершенно по-идиотски.