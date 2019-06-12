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Команда Зе дала добро на русский газ - заявление

17:30
Команда Зе дала добро на русский газ - заявление - фото 1
Команда Зе дала добро на русский газ - заявление

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что Юрий Бойко и Медведчук могут приторговывать российским газом в Украине.

Кабмин "снизит" тарифы. К чему это?

С таким предложением он выступил в эфире 112 канала.

"Если господин Бойко и господин Медведчук смогут договориться о какой-то цене газа, им следует эти договоренности немедленно прописать на бумагах, подписать договор. Ведь газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить газ у "Газпрома" транспортировать его в Украину. Ну и продать конечным потребителям", - заявил Герус.

И добавил, что..

"Они все это могут воплотить в жизнь И для этого не нужны ни власть, ни новый президент, ни старый президент. Им надо купить его, привезти в Украину и продать. И мы все будем им аплодировать и говорить: "Спасибо, у нас самый дешевый газ".

Отметим, что олигарх Виктор Медведчук неоднократно подчеркивал свои договоренности с Россией касательно возможных закупок газа для Украины.

Будто бы с этой целью он и летал в Москву на поклон к Дмитрию Медведеву. На это отреагировал Кабмин, но как-то слабо, лишь запретив нерегулярные перелеты в Россию. Также хотелось бы увидеть адекватную реакцию правоохранительных органов, но дальше громких заявлений так никто и не ушел.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от "Нафтогаза" снизить цены на газ. Объясняем, что это было.

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Виктор Медведчук Юрий Бойко Газпром газ Кабмин Новости Украина
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