Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Коломойский взял в партнеры компанию, кинувшую украинскую оборонку на миллионы

09:30
Коломойский взял в партнеры компанию, которая кинула украинскую оборонку на миллионы - фото 1
Коломойский взял в партнеры компанию, которая кинула украинскую оборонку на миллионы

Компания "Рокот-М", бенефециаром которой является Игорь Коломойский, была основана сообща с американской фирмой "Gray Fox". В 2018-2019 гг. последняя нанесла убытки украинской оборонке на сумму в $8,3 млн.

Суд потребовал признать Свинарчука честным человеком

Об этом говорится в расследовании "Бигус. инфо".

В марте 2018 г. государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму $ 16, 6 млн с американской компанией "Gray Fox Logistics". Последняя обязывалась поставить в Украину оборудование для производства высококалиберных снарядов. В мае того же года "Артем" заплатил предоплату в размере $8,3 млн.

Коломойский взял в партнеры компанию, кинувшую украинскую оборонку на миллионы - фото 202686

Прошел год, но "Gray Fox" так и не исполнила свои обязательства. В 2020 г. родственная американская компания - Gray Fox International - создала две совместные фирмы с "группой Коломойского": "Рокот-М" и "Таргет-М".

По данным расследователей, украинский олигарх планирует наладить с "Gray Fox" производство снарядов крупного калибра, которые мог бы производить и "Артем", если бы американцы выполнили свои обязательства.

В марте 2020 г. фирма Коломойского "Рокот-М" обратилась к "Укроборонпромк", куда входит ГАХК "Артем", с письмом. В нем кратко изложено предложение выкупить часть оборудования, вероятно изготовленного, но так и не поставленного на завод "Артем" компанией Gray Fox. Какие-либо детали о предлагаемой сделке отсутствуют.

Журналисты "Бигус инфо" обратились за комментарием к руководителю "Gray Fox" Чарльзу Провини, однако тот, ссылаясь на конфиденциальность, отказался отвечать на вопросы.

Напомним, ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игорь Коломойский Укроборонпром Новости Украина
Бигус. инфо
Другое на тему
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 1
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
11:44
Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД - фото 1
Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД
10:50
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры
10:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30