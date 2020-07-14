Коломойский взял в партнеры компанию, кинувшую украинскую оборонку на миллионы

Коломойский взял в партнеры компанию, которая кинула украинскую оборонку на миллионы

Компания "Рокот-М", бенефециаром которой является Игорь Коломойский, была основана сообща с американской фирмой "Gray Fox". В 2018-2019 гг. последняя нанесла убытки украинской оборонке на сумму в $8,3 млн.

Об этом говорится в расследовании "Бигус. инфо".

В марте 2018 г. государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму $ 16, 6 млн с американской компанией "Gray Fox Logistics". Последняя обязывалась поставить в Украину оборудование для производства высококалиберных снарядов. В мае того же года "Артем" заплатил предоплату в размере $8,3 млн.

Прошел год, но "Gray Fox" так и не исполнила свои обязательства. В 2020 г. родственная американская компания - Gray Fox International - создала две совместные фирмы с "группой Коломойского": "Рокот-М" и "Таргет-М".

По данным расследователей, украинский олигарх планирует наладить с "Gray Fox" производство снарядов крупного калибра, которые мог бы производить и "Артем", если бы американцы выполнили свои обязательства.

В марте 2020 г. фирма Коломойского "Рокот-М" обратилась к "Укроборонпромк", куда входит ГАХК "Артем", с письмом. В нем кратко изложено предложение выкупить часть оборудования, вероятно изготовленного, но так и не поставленного на завод "Артем" компанией Gray Fox. Какие-либо детали о предлагаемой сделке отсутствуют.

Журналисты "Бигус инфо" обратились за комментарием к руководителю "Gray Fox" Чарльзу Провини, однако тот, ссылаясь на конфиденциальность, отказался отвечать на вопросы.

Напомним, ГП "Антонов" обвинил Укроборонпром в агрессии.