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Коломойский выиграл у Нацбанка суд на 9,2 миллиарда

Вчера, 21:40
Коломойский выиграл очередной суд - фото 1
Коломойский выиграл очередной суд

В среду, 29 июля, олигарх Игорь Коломойский в очередной раз добился прощения ему миллиардов украденных у страны гривен. С 2014 по 2014-й "ПриватБанк" получил 9 с лишним миллиардов рефинансирования под его личное поручительство.

Деньги были украдены и выведены через офшоры в США, а Нацбанк не получил от Коломойского ни копейки. Более того, благодаря решениям судей, возможности возмещения средств выглядят с каждым разом все более призрачными.

"ПриватБанк" хочет отсудить 100 миллионов долларов у Коломойского в суде США

Как свидетельствует постановление Хозсуда Киева, опубликованное в Едином реестре судебных решений, 19 июня адвокаты Коломойского выиграли иск против НБУ и "ПриватБанка" на круглую сумму в 9,2 миллиарда. Касалась тяжба пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка".

Бывший владелец "Привата" заявлял о том, что "нацбанк незаконно заключил кредитный договор", который сам же и выпрашивал.

Эпичным заключается и тот факт, что в феврале-апреле этого года государственный "ПриватБанк" погасил все долги перед Нацбанком по рефинансированию кредита в 7,5 миллиарда гривен. При этом Нацбанк иски к Коломойскому начал массово отзывать.

Фактически государство отказалось от требований к олигарху в украинских судах. При этом, правда, "ПриватБанк" судится с Коломойским в США, а на кону стоит едва ли не большая часть ущерба, нанесенного государству деяниями бывшего владельца.

Впрочем, существуют неслабые опасения того, что Коломойский сумеет пропетлять и внезапно перестать быть должным государству украденные миллиарды.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.

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