Коломойский встретил Новый год возле Зеленского - ФОТО

Коломойский встретил Новый год возле Зеленского - ФОТО

Олигарх Игорь Коломойский встретил Новый год там же, где и Владимир Зеленский - на горнолыжном курорте Буковель.

Об этом сообщает Lb.ua.

Как передает издание, украинский бизнесмен отметил праздник в отеле "Radisson Blu Resort Bukovel". Компанию за шампанским олигарху составили его соратники и бизнес-партнеры.

Интересно, что в Буковеле в это же время остановился и глава государства Владимир Зеленский. Ранее сеть заполонили его совместные снимки с другими отдыхающими. А вот с кем он коротал долгие зимние вечера - другой вопрос. Ранее в сети ходили слухи, что общество гаранту составит глава ОП Андрей Богдан, однако они так и не подтвердились.

Напомним, 31 декабря 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу РФ Владимира Путина с наступающими праздниками.

Кроме обмена любезностями стороны "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине". Подробности читайте на БЕЗ ТАБУ.