Фирташ шумно отгулял свою днюху в Вене в компании рыгов и нардепов Коломойского (ВИДЕО)

На праздник к Фирташу не приехал ни один патриот Украины / Схеми

2 мая в ресторане Il Melograno в центре столицы Австрии было шумно. В заведение пожаловали украинские политики, которые прибыли на день рождения к подозреваемому в ряде преступлений Дмитрию Фирташу.

В целом, ни один из патриотов на гулянке у арестованного олигарха не был замечен.

Журналисты "Схем" запечатлели возле ресторана Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Ивана Мирного и Михаила Папиева, которые являются депутатами от партий "Оппоблок" и "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Кроме того, примчались к одному из олигархов, над которым Дамокловым мечом висит возможность экстрадиции США, и депутаты от, де-факто, контролируемой Игорем Коломойский группы "Воля народа", а также Игорь и Григорий Суркисы.

Отпраздновать днюху Фирташ решил неподалеку от места где он живет, буквально в 20 минутах езды от него.

А развлекала гостей известная ватница и бывшая регионалка Таисия Повалий.

"Многочисленная охрана подстерегала не только на входе в ресторан, но и на подступах к улице, где проходило празднование. Бодигарды пытались помешать съемке журналистов, чтобы скрыть гостей от камер", - рассказали журналисты "Схем".

Напомним, по запросу минюста США Фирташа задержали 12 марта 2014 года. По тому же делу проходят несколько бизнесменов из Шри-Ланки, Индии и Венгрии, а также индийский депутат.

В год задержания судьи отпустили Фирташа под залог в 125 миллионов евро, а деньги внесли приближенные к Путину российские террористы Аркадий и Борис Ротенберги. Позднее адвокаты обвиняемого затягивали процесс выдачи его в Штаты, но в феврале 2019-го суд разрешил его выдачу Штатам.