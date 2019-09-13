Коломойский получит многомиллионные компенсации за убытки МАУ от войны

Государство будет компенсировать убытки МАУ

Новое правительство собирается выдать огромную сумму должной государству немалые средства компании олигарха "Международные авиалинии Украины". Преференции Коломойский, судя по всему, стребовал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий буквально через пару дней после посещения Коломойским Банковой заявил, что в его ведомстве уже приступили к разработке механизма компенсаций.

Коснуться они могут не только МАУ, но и конкурирующей фирмы SkyUp, а возмещать убытки и без того прибыльным предприятиям правительство намерено за необходимость их лайнеров облетать территорию России.

- Мы будем предлагать какие-то вещи по поводу того, что должны быть компенсации за облет России. Но не обязательно это должна быть прямая компенсация. Это можно предоставить через аэропортовые сборы, или найти еще какую-нибудь удобную для всех модель, - подчеркнул Криклий.

Примечательно, что МАУ торчит партнерам около миллиарда гривен, но отдавать деньги не собирается: Коломойский раз за разом отменяет все долги через суд.

Теперь же государство может вступиться за небедного олигарха, чья компания в прошлом году потерпела 2,7 миллиарда гривен убытков. В самих авиалиниях говорят, что потеря средств связана с ценником на топливо и необходимостью не летать через Россию. В то же время МАУ с ее хамским обслуживанием и огромными ценниками за билеты банально не выдерживает конкуренции с авиалиниями здорового человека.

Напомним, недавно связанные с Игорем Коломойским фирмы вернулись на схемы поставок дизеля для "Укрзализныци".