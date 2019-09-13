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Коломойский получит многомиллионные компенсации за убытки МАУ от войны

11:00
Государство будет компенсировать убытки МАУ - фото 1
Государство будет компенсировать убытки МАУ

Новое правительство собирается выдать огромную сумму должной государству немалые средства компании олигарха "Международные авиалинии Украины". Преференции Коломойский, судя по всему, стребовал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий буквально через пару дней после посещения Коломойским Банковой заявил, что в его ведомстве уже приступили к разработке механизма компенсаций.

В Кабмине признались, что Коломойский на встрече с Зеленским выбивал себе преференции

Коснуться они могут не только МАУ, но и конкурирующей фирмы SkyUp, а возмещать убытки и без того прибыльным предприятиям правительство намерено за необходимость их лайнеров облетать территорию России.

- Мы будем предлагать какие-то вещи по поводу того, что должны быть компенсации за облет России. Но не обязательно это должна быть прямая компенсация. Это можно предоставить через аэропортовые сборы, или найти еще какую-нибудь удобную для всех модель, - подчеркнул Криклий.

Примечательно, что МАУ торчит партнерам около миллиарда гривен, но отдавать деньги не собирается: Коломойский раз за разом отменяет все долги через суд.

Теперь же государство может вступиться за небедного олигарха, чья компания в прошлом году потерпела 2,7 миллиарда гривен убытков. В самих авиалиниях говорят, что потеря средств связана с ценником на топливо и необходимостью не летать через Россию. В то же время МАУ с ее хамским обслуживанием и огромными ценниками за билеты банально не выдерживает конкуренции с авиалиниями здорового человека.

Напомним, недавно связанные с Игорем Коломойским фирмы вернулись на схемы поставок дизеля для "Укрзализныци".

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