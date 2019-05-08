Зеленский оставит Авакова? Коломойский ошарашил заявлением

09:34 08 мая,

Зеленский оставит Авакова

С победой Зеленского многие украинцы понадеялись на скорую смену власти. Но далеко не все старые кадры собираются уходить.

Буквально на днях спонсор избранного президента Игорь Коломойский назвал министра, который должен остаться у власти. Как и ожидалось, это Арсен Аваков.

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - заявил беглый олигарх.

И добавил, что шеф МВД является "фундаментом" для страны.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение... И Турчинов такой же", - сказал Игорь Валерьевич.

Стоит отметить, что симпатии Коломойского к Авакову вовсе не случайны. Еще до поражения Порошенко, одиозный министр принял сторону будущей власти. Во-первых, он напрямую критиковал БПП из-за избирательных сеток по всей стране, во-вторых, полиция неоднократно задерживала лиц, которые публично вели "агрессивную" контрагитацию против Зеленского.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко внезапно зауважал Владимира Зеленского и пообещал ему свою помощь в борьбе с коррупцией.