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Зеленский оставит Авакова? Коломойский ошарашил заявлением

08 мая, 09:34
Зеленский оставит Авакова - фото 1
Зеленский оставит Авакова

С победой Зеленского многие украинцы понадеялись на скорую смену власти. Но далеко не все старые кадры собираются уходить.

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Буквально на днях спонсор избранного президента Игорь Коломойский назвал министра, который должен остаться у власти. Как и ожидалось, это Арсен Аваков.

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - заявил беглый олигарх.

И добавил, что шеф МВД является "фундаментом" для страны.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение... И Турчинов такой же", - сказал Игорь Валерьевич.

Стоит отметить, что симпатии Коломойского к Авакову вовсе не случайны. Еще до поражения Порошенко, одиозный министр принял сторону будущей власти. Во-первых, он напрямую критиковал БПП из-за избирательных сеток по всей стране, во-вторых, полиция неоднократно задерживала лиц, которые публично вели "агрессивную" контрагитацию против Зеленского.

Напомним, глава ГПУ Юрий Луценко внезапно зауважал Владимира Зеленского и пообещал ему свою помощь в борьбе с коррупцией.

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Арсен Аваков Игорь Коломойский Владимир Зеленский Национальная полиция Новости Украина
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