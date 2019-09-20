Коломойский мог купить депутата в Австрии

Коломойский и Палица могли купить место в австрийском парламенте для своего друга

О небывалой "дружбе" бывшего сопредседателя группы связей с Украиной в австрийском парламенте Томаса Шелленбахера с украинским олигархом и приближенных к нему политиках стало известно из материалов австрийского суда.

Как сказано в документах, посредник покупки мандата Игорем Коломойским, Игорем Палицей и Максимом Лавриновичем для своего австрийского ставленника, сдал всю коррупционную братию с потрохами.

Продали депутатское место в парламенте представители Австрийской партии свободы за без малого 10 миллионов евро.

Правоохранители узнали об этом в 2016 году, когда в суд подал иск посредник покупки мандата. Мужчина обвинил руководство партии в том, что они не заплатили ему 2 миллиона за услуги.

Под присягой некий Эрнст Н. заявил, что свёл Шелленбахера с представителями партии за 10 млн евро от "украинских бизнесменов".

В иске австрийца указаны и фамилии украинских деятелей, которые покупали своему ставленнику мандат.

По данным DW, подтвердил заговор Коломойского и компании ещё один австриец - Феликс В, который также под присягой рассказал о многократных встречах деятелей с политиками и звучащей сумме в 10 миллионов.

Как утверждают журналисты международного агентства, Палица и Лавринович вместе с Коломойским и Шелленбахером имели в Австрии собственные бизнес-интересы. Украинский олигарх мог быть знаком со своим ставленником-депутатом с 2012-го, когда компания австрийца IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH строила водоочистную станцию в Буковеле.

Изучали дело о продаже проходного места и в Антикоррупционной прокуратуре Австрии, но дело было закрыто из-за того, что в федеральном законодательстве нет соответствующих статей.