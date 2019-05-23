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Коломойский договаривался с Аваковым в день инаугурации Зеленского

23:00
Аваков наряду с Коломойским делит реальную власть в Украине - фото 1
Аваков наряду с Коломойским делит реальную власть в Украине

Открыто топивший против Петра Порошенко еще когда он был у власти Арсен Аваков оказался едва ли не единственным пережившим без потерь для своего влияния министром после вступления Зеленского в должность.

Само собой, подобному ходу событий глава МВД обязан влиянию на Зеленского Игоря Коломойского, с которым у Авакова сложились дружеские отношения.

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О встрече "старых друзей" рассказал охотно общающийся с прессой вернувшийся в Украину олигарх, отвечая на вопросы журналистов проекта "Четко интервью".

И хотя отношения с министром Коломойский характеризует как абсолютно дружеские, возникшие на фоне "боевого содружества", когда предприниматель возглавил Днепропетровскую ОГА, а Аваков стал главой МВД, и бизнес, и политические связи с ним экс-владелец Привата опровергает.

- Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором, - заявил Коломойский. - Но по бизнесу мы никогда не пересекались и не пересекаемся. Пока он на должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Ни бизнес-идей, которые сегодня могли бы нас объединить. Даже теоретически.

Говоря же о планах Зеленского оставить Авакова в кресле, Коломойский сделал вид, что президент не может решать подобные кадровые вопросы. А также попытался намекнуть, что он сам влияния на главу государства не имеет.

Впрочем, и опровергать возможность представления нынешнего министра на должность партией "Слуга народа" после прохода в парламент, Коломойский не стал:

- Я думаю, что партия "Слуга народа" даже не обсуждала вопрос представления кандидатуры на должность главы МВД. До этого еще далеко. А какая будет коалиция - никто не знает. Но все может быть.

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