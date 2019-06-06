Вознесение Господне 2019 - приметы, традиции и суеверия

Приметы, традиции и суеверия на Вознесение Господне 2019

Христиане празднуют Вознесение Господне через 40 дней после Пасхи. В 2019 году Вознесение Господне отмечают 6 июня. Что делать на Вознесение, какие приметы и традиции существуют в Украине - читай на Без Табу.

Вознесение Господне – большой церковный праздник у Христиан. Вознесение отмечают через 40 дней после Пасхи, и он всегда выпадает на четверг. В 2019 году Вознесение Господне отмечается 6 июня.

Считатеся, что в день Вознесения Спаситель вывел апостолов из Иерусалима в Вифанию на гору Елеон. Там он благословил их и рассказал, что вскоре апостолы будут крещены Святым Духом и продолжат нести истину по всему миру. А потом вознесся на небо и исчез за облаками.

Это последний день, когда Иисус находился на земле. После этого два ангела сообщили о том, что Христос еще вернется на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Приметы, традиции и суеверия на Вознесение Господне 2019

У православных христиан этот праздник – один из самых значимых. С Вознесением Господним связано много примет, традиций и обычаев.

Считается, что после Вознесения уже можно не бояться похолоданий - наступает полноценное лето.

Также считается, что с этой даты уже можно смело купаться в реках и озерах и не бояться заболеть.

Приметы на Вознесение Господне:

Приметы на Вознесение во многом связанны с погодой, ведь в этот день лето по народным традициям в полной мере входит в свои права. Для православных людей праздник имеет особо важное значение. Поэтому традициям и приметам этого дня уделяется особое место.

Предки верили, что если в этот день курица снесла яйцо, его нужно подвесить под крышей дома и оно будет защищать обитателей от бед и несчастий.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.

Если праздник выдался дождливый - будет много болезней у скота и неурожай.

Если искупаться в этот день в реке – здоровье будет крепким.

Услышать карканье вороны – добрый знак.



Если слышен стрекот сороки - это к деньгам, но нужно произнести особый заговор, чтобы она несла добро в дом.

Основные традиции и празднование Вознесения Господнего

В старые времен на Вознесение под вечер разжигали костер, который символизировал наступление пролетья и расцвета природы. Водили "колосок" или хороводы, первые "кумления" на зеленых святках.

Роса в этот день считалась целебной, а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до наступления Ивана Купала (ночь с 6 на 7 июля).

В сорок дней между Пасхой и Вознесением особенно почитали нищих и больных людей. Запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть во Христа, приходить в дома под видом нищих".

Ранее на Вознесение пекли особые блины, которые называли "Божья окутка", "внучки", "Христа лапотках". В некоторых регионах хозяйки угощали домашних лепешками с творожной начинкой, края которых загибались в виде ступенек.

Вознесение, считается у девушек одним из излюбленных праздников для гадания. Будет ли в ближайшее время свадьба, можно узнать, если в косу заплести несколько березовых веток. Если ветки до праздника Троицы остаются зелеными, идти в ближайшем будущем девушке под венец. Другой вариант гадания: если косичка выходит ровной, веточки гладко вплетаются в нее, и коса держится крепко долгое время, то свадьба не за горами. Если коса расплетается, то не суждено в ближайший год девушке выйти замуж.

В Христианстве пышные празднование не приветствуются. Лучше всего оставаться в кругу семьи. В этот день не принято работать.

В среду, перед праздником христиане начинают подготовку к дню Вознесения. Делают генеральную уборку квартиры или дома. Пекут праздничную выпечку. По поверью, в праздничный четверг Иисус может почтить своим визитом каждый чистый дом.

Приметы, традиции и суеверия на Вознесение Господне 2019

Вознесение символизирует окончание весны и начало лета. Поэтому традиционно этот четверг считается началом купального сезона. В этот день лучшей традицией в каждой современной семье может стать почтение памяти умерших родителей, прародителей и других родственников. Ведь считалось, что если в Вознесение почтить память умерших, то можно рассчитывать на их защиту.

Яичница и сладкие блинчики пеклись в честь предков. По одной из основных традиций на этот праздник нужно печь пироги с зеленым луком. Форма пирогов должна быть продолговатой. Овальная форма олицетворяет дорогу к Небесам. Украшать же их лучше перекладинами, длинными линиями из этого же теста. По количеству линий должно быть не больше семи. Также можно выпекать печения в виде лесенок. В церкви пироги освящаются, после часть пирогов остается в церкви, другая раздается нищим.

Чего нельзя делать на Вознесение Господне: