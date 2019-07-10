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Климкин анонсировал скорое освобождение военнопленных моряков

09:20
Климкин верит, что украинских моряков освободят в ближайшее время - фото 1
Климкин верит, что украинских моряков освободят в ближайшее время

Ушедший в отпуск министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен в том, что Путин в ближайшее время вернёт на родину всех захваченных в Керченском проливе моряков и сотрудников СБУ. Вопрос лишь в том, какую выгоду для себя будет преследовать главарь страны-террориста.

В эфире телеканала ATR дипломат заявил о том, что в обмен на освобождение моряков Путин будет пытаться получить как можно больше политической выгоды.

Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала, что теперь будет?

- Я уверен, что военнопленных моряков освободят, причем в ближайшее время. Для Путина важно решить этот вопрос в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи по вопросам Донбасса, возможно, в "нормандском формате". Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок, - подчеркнул Климкин.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства считает, что конечная цель Путина - снятие санкций и возврат России в общепризнанные "нормальные страны" путём наименьших уступок.

Таким образом ВВХ сможет получить свободу действий и полную безнаказанность для дальнейших агрессивных действий против Украины.

Военнопленных же агрессоры собираются показательно судить за вымышленные преступления. А потом, возможно, и отпустить.

Именно 25 июня, в день, когда Москва должна была отчитываться о выполнении решения трибунала, защитникам Украины предъявили обвинения. Всех их могут приговорить к шести годам тюрьмы. Таков был месседж Путина международному сообществу.

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Владимир Путин война Оккупация Крыма Крым Атака в Керченском проливе Новости Украина
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