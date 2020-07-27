Кличко застукал двух парней на горячем и пришел в ярость – ВИДЕО

Кличко застукал двух парней на горячем и пришел в ярость – ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко поймал двух парней за рисованием граффити и принял соответствующие меры.

Об этом глава КГГА сообщил в Facebook.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов", - рассказал мэр Киева.

По словам Кличко, ему не понравилось художество парней и он решил провести с ними воспитательную беседу. Как результат, один из художников поспешил ретироваться, а другой позже был передан полиции.

"На видео - оба молодчика, так что, найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не порочить", - подытожил Виталий Кличко.

Отметим, что граффити в Украине считается правонарушением и карается штрафом.

Напомним, Кличко нашел работу для Саакашвили: Она связана с секонд-хендом.