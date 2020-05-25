Туёвый мэр: Кличко оправдался за туи в центре Киева

Туёвый мэр: Кличко оправдался за туи в центре Киева

Глава КГГА Виталий Кличко отреагировал на резонанс с насаждениями туй в центре Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Telegram политика.

"Друзья! Прошу не делать из можжевельника слона :) Каштаны на Крещатике будут расти! На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник - там, где на данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение - временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее делали много лет назад, обновляя лишь асфальт. Поэтому в этом году высаживание крупномерных деревьев не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуется", - написал мэр столицы.

"Туигейт": Как это было?

22 мая в сети начали распространятся посты о высадке туй в центре столицы.

Многие пользователи Facebook сравнили центр Киева с кладбищем и начали выкладывать фото столицы 30-40-летней давности. Другие из них пошли еще дальше и прозвали Кличко "туевым мэром".

"Сегодня перед КГГА высадили несколько туй. Уже представляю, как Зибров поет: "Туи, туи, туи - вы сестры мои и братья". Кому в голову пришла идея превратить улицу с пышными тучными каштанами и липами на центральную аллею кладбища?.... В последние 10 лет киевская власть заводила песни, каштаны много болеют. Мол, им вредят автомобильные выхлопы, блохи и соль от снега. Но не легче было бы потратить деньги на нормальных биологов-озеленителей, которые нашли подходы и лекарства, чтобы сохранить каштаны на Крещатике?", - написал пользователь сети Виталий Селик.

Напомним, сын Луценко замешан в контрабанде леса - расследование.