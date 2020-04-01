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Кличко запретил открытие рынков в Киеве: Названа причина

19:00
Кличко запретил открытие рынков в Киеве: Названа причина - фото 1
Кличко запретил открытие рынков в Киеве: Названа причина

Глава КГГА Виталий Кличко выступил против открытия продуктовых рынков в Киеве.

В Украине снова заработают продуктовые рынки: Но есть условие

Об этом политик заявил во время брифинга.

"Киев рынков открывать не будет. Это произойдет только при условии улучшения ситуации в городе", - сказал Кличко и подчеркнул, что в столице нет нехватки продуктов.

Несмотря на запрет, один рынок в столице все же заработал.

Кличко запретил открытие рынков в Киеве: Названа причина - фото 198081

На нарушение уже отреагировали в киевской мэрии.

"Работа рынков в Киеве на период карантина временно прекращена Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и может быть разрешена в случае внесения изменений в решение Комиссии. Пока таких изменений нет!", - написал в Facebook замглавы КГГА Владимир Слончак.

Кличко запретил открытие рынков в Киеве: Названа причина - фото 198082

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине, но при соблюдении определенных условий.

На данный момент основным сбытчиком продуктов являются супермаркеты. Однако есть один нюанс: многие из них непомерно взвинтили цены на свои товары. Формальным поводом для дороговизны стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку. Подробнее об этом читайте здесь.

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Виталий Кличко Киев рынок Новости Украина
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