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Киев доволен Кличко. Говорят опросы….мэрии - ФОТО

21:00
Киев доволен Кличко. Говоря опросы….мэрии - ФОТО - фото 1
Киев доволен Кличко. Говоря опросы….мэрии - ФОТО

КМДА обнародовала собственный соцопрос о жизни в столице. Спойлер: результаты поражают.

Киев вошел в рейтинг лучших городов мира… С конца

Согласно статистике, 68,7 % киевлян гордятся своим городом, 8 % - не гордятся, 20,9 % - и да, и нет.

С комфортабельностью города сложилась схожая ситуация. 51,2 % вполне довольны Киевом, 20,6 % недовольны, 26,7 % и да, и нет.

Киев доволен Кличко. Говорят опросы….мэрии - ФОТО - фото 186350

Проводила ли мэрия этот опрос среди своих работников – киевская власть не уточняет.

Отметим, что несмотря на столь позитивные результаты, Киев имеет очень много проблем. Часть из них связывают с мэром Виталием Кличко и его окружением.

На данный момент Офис Президента намерен убрать неугодного градоначальника. А как начинался конфликт? Мы вам напомним.

Глава ОП Андрей Богдан заявил, что будто бы попросил Кличко отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. А что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но уже через сутки мэр Киева отправился с визитом к адвокату Трампа – "Руди" Джулиани. Предположительно за поддержкой.

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Киев КМДА Виталий Кличко Новости Украина
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