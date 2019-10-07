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Кличко vs 1+1: Cуд "избрал" сторону

17:30
Кличко vs 1+1: Cуд "избрал" сторону - фото 1
Кличко vs 1+1: Cуд "избрал" сторону

26 июля мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на "1+1", обвинив телеканал во "лжи и ангажированности"..Что же решила Фемида?

САП требует арестовать "друга" Кличко. Что известно?

О результатах борьбы со СМИ политик написал в Facebook.

"Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит ?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата (Владимира Кличко - прим. ред.) иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Мы подали иск из-за грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей", - написал мэр и пообещал не сдаваться.

Кличко vs 1+1: Cуд 'избрал' сторону - фото 189181

"Суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод по делу. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!",- заявил Кличко.

Напомним, что телеканал "1+1" не единственная жертва искового гнева Виталия Кличко. В сентябре 2019 г. градоначальник пожаловался в Окружной админсуд на главу ОП Андрея Богдана и и премьера Алексея Гончарука. Почему? Ответ узнаете здесь.

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Виталий Кличко Киев Телеканал 1+1 Новости Украина
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