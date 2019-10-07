Кличко vs 1+1: Cуд "избрал" сторону

Кличко vs 1+1: Cуд "избрал" сторону

26 июля мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на "1+1", обвинив телеканал во "лжи и ангажированности"..Что же решила Фемида?

О результатах борьбы со СМИ политик написал в Facebook.

"Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит ?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата (Владимира Кличко - прим. ред.) иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Мы подали иск из-за грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей", - написал мэр и пообещал не сдаваться.

"Суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод по делу. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!",- заявил Кличко.