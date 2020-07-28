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Кличко травмировал ногу, сражаясь с хулиганами - грустное ФОТО

13:53
Кличко травмировал ногу, сражаясь с хулиганами - грустное ФОТО - фото 1
Кличко травмировал ногу, сражаясь с хулиганами - грустное ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко потянул сухожилие на ноге, гоняясь за хулиганами.

Туёвый мэр: Кличко оправдался за туи в центре Киева

Об этом глава КГГА рассказал на заседании Киевсовета, 28 июля.

"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня, видите, как пришел ... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять", - рассказал политик.

Кличко травмировал ногу, сражаясь с хулиганами - грустное ФОТО - фото 203278

Что было ранее?

26 июля мэр Киева Виталий Кличко, прогуливаясь по центру города, поймал двух хулиганов за рисованием граффити и попытался провести с ними воспитательную беседу. Как результат, один из художников поспешил ретироваться, а другой позже был передан в руки полиции.

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Виталий Кличко хулиганство Киев Новости Украина
Без табу
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