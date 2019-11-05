Кличко разогнал всех своих советников

Кличко избавился от советников

В минувшую пятницу, 1 ноября, мэр Киева Виталий Кличко, под которым шатают кресло представители Зе команды, подписал указ об увольнении всего штата советников. В итоге пятеро деятелей, среди которых - депутат от "Слуги народа" и жадный артист, оказались без "работы".

Распоряжение городского головы столицы №932 опуликовали сегодня на сайте КГГА.

Как следует из документа, Виталий Кличко уволил фронтмена группы "ВВ" Олега Скрипку с должности советника мэра по вопросам культуры. Лишен того же статуса и бизнесмен Карл Волох, который занимался вопросами выявления и предотвращения коррупции. Кроме того, Кличко уволил советника вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Лесю Дутку, советника по вопросам взаимодействия с землячеством Николая Колесника и советника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Под увольнение попал и советник по вопросам соблюдения культурных арт-проектов Гео Лерос.

Стоит отметиь, что последний во времена президентской предвыборной гонки ушел в команду Владимира Зеленского, а после его победы стал народным депутатом.

Олег Скрипка же ни разу не чурался выступать на концертах, агитируя и за "Слугу народа", и за "Оппозиционную платформу - За жизнь".

Напомним, 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Однако городские избранники с таким решением не согласились и обратились с заявлением к новой власти.

Сам же мэр заявил о том, что начинает переговоры о досрочном разгоне горсовета, что значит проведение досрочных выборов. В "Слуге народа" , судя по всему, не против такого сценария.