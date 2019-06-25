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Кличко оказался среди огня. Посреди моря – ВИДЕО

17:40
Кличко оказался среди огня. Посреди моря: – ВИДЕО - фото 1
Кличко оказался среди огня. Посреди моря: – ВИДЕО

Владимир Кличко попал в жуткую передрягу и едва не пострадал от огня прямо посреди моря. Благо, подоспели спасатели.

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ЧП приключилось в ночь на 24 июня у берегов Майорки (Испания). Боксер отдыхал с семьей на яхте, однако идиллии нежданно настал конец: на борту судна вспыхнул пожар.

Благо, трагедии удалось избежать. На место инцидента прибыли спасатели.

"Благодаря пожарным с Майорки все закончилось хорошо. Члены нашей команды на яхте тоже приложили усилия, чтобы предотвратить беду. Благодаря их действиям, нас всех смогли как можно скорее вывести на берег", – рассказал Кличко.

Напомним, Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса.

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Владимир Кличко Испания яхта пожар Новости Украина
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