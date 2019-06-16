Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса

Александр Усик лишился последнего титула в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу по всем существующим версиям в крузервейте Александр Усик лишился четвертого титула - пояса IBF. Причем отказался от награды спортсмен добровольно, не дожидаясь соответствующего решения международной боксерской федерации.

На своей странице в Instagram менеджер Александра Усика Эгис Климас объявил о том, что его подопечный больше не является владельцем чемпионского титула IBF.



По его словам, легендарный боксер обратился к IBF с просьбой немедленно принять у него пояс.

"Усик благодарит IBF за всю его поддержку во время его правления в тяжелом весе и тем самым уведомляет IBF о том, что в будущем он проведет кампанию в супертяжелом дивизионе", - написал Климас.

Кроме того, Усик пожелал успехов участникам второго сезона суперсерии WBSS в тяжелом весе. Судя по всему, именно к финалу крупнейшего боксерского турнира украинец и запланировал передачу своего последнего пояса, чтобы поединок между Юниером Дортикосом и Эндрю Табити был чемпионским.

Еще два пояса Усика находятся сейчас у Майриса Бриедиса, который вчера мощнейшими ударами сначала локтем, а затем и кулаками отправил в нокаут Кшиштофа Гловацки.

Как известно, после объявления о переходе Усика в супертяжи титул чемпиона у него отобрала WBA. WBC сделала его "чемпионом в отпуске", а WBO оставила возможность оспорить титул в супертяжах, но сам пояс крузервейта отобрала.