Экс-невесту Кличко избил парень

12:00 04 мая,

Экс-невесту Кличко избил парень

Экс-пассию Кличко Хайден Панеттьер избил новый бойфренд.

Инцидент произошел в одном из заведений Голливуда, где влюбленная пара проводила досуг. По словам свидетелей, Брайан Хикерсон (именно так и зовут парня актриссы – прим. ред). Результат: множественные гематомы.

Смутьяна задержали, но позже выпустили под залог в 50 тысяч долл. Горе-ухажер и ранее распускал руки. Прошлой жертвой правонарушителя стал его собственный отец.

Стоит отметить, что в былые годы Хайден Пенеттьер встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. Их отношения длились 9 лет и увенчались рождением дочери Каи-Евдокии в 2014 г.

Напомним, Хайден Панеттьери бросила Владимира Кличко ради начинающего актера, с которым устроила романтическое свидание через день после отпуска с отцом своей дочки. Но у девушки явно тяга к драчунам, и спокойный Кличко - настоящий ангел в сравнении с неуравновешенным Брайаном Хинкерсоном.

Новый бойфренд Брайан Хинкерсон опозорил Хайден Панеттьери на весь мир. В сеть просочилась информация о том, что полиция застукала пьяную актрису, когда приехала на выхов о домашенм насилии - ее парень избил собственного отца. Причем сам он также был в неадекватном состоянии, сообщает Radar Online.

Когда полиция прибыла на место вызова о домашнем насилии, то зафиксировала пьяненькую Хайден и полностью неадекватного Брайана, который гонялся за отцом с бутылкой в руках.

На Брайана надели наручники, так как он вел себя неадекватно - вместо того, чтобы успокоится и представиться, вырывался, нападал на копов, угрожал и отказывался идентифицировать свою личность. Он это объяснил тем, что боялся навредить имиджу Хайден.