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Кличко лишат части полномочий – законопроект

14 мая, 20:30
Кличко лишат части полномочий – законопроект - фото 1
Кличко лишат части полномочий – законопроект

В Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому планируется разделить полномочия Киевского городского главы и главы КМДА.

Кличко "кинет" Порошенко – СМИ

Соответствующий акт разработал нардеп от партии "Відродження" Валерий Писаренко.

По мнению народного избранника, подобная инициатива увеличит эффективность управления столицей Украины.

Однако умалив власть мэра, Писаренко слегка "подмазал" президенту, предложив передать ему право на назначение киевских райадминистраций. Все бы ничего, но это противоречит действующему законодательству Украины, следовательно вряд ли кто-нибудь согласиться принимать нечто подобное. Наверное.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не перестает давать повод для шуточек и сомнений в собственной адекватности. Стоит только общественности поздабыть о фейлах лидера партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", как он тут же снова становится объектом насмешек.

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Виталий Кличко мэр Киев Верховна Рада КМДА Новости Украина
Интерфакс Украина
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