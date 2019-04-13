Кличко "кинет" Порошенко – СМИ

Кличко "кинет" Порошенко – СМИ

Виталий Кличко с соратниками отколется от партии Порошенко БПП "Солидарность" ради участия в парламентских выборах .

Об этом пишет журналистка Соня Кошкина.

"Намерения вести свой "Удар" на парламентские самостоятельно Виталий Владимирович совершенно не скрывает. Это раньше он осторожничал, сейчас уже нет. Учитывая, что сам Кличко в 2020-м намерен переизбраться в Киеве, в 2019-м просто формально возглавит "ударовский" список, заведя в парламент максимум сторонников".

Стоит отметить, что первый союз между спортсменом и владыкой конфет был заключен в далеком 2014 г, когда Кличко пожертвовал своими президентскими амбициями ради кресла мэра и пр. дивидентов. А еще через год, летом 2015 года, союз упомянутой двойки продвинулся еще дальше: партия боксера "Удар" объединилась с Блоком Петра Порошенко "Солидарность" .

Начало великого пути. Август 2015 года

Но прошло несколько лет. Наступил 2019 год. Ввиду непопулярности партии гаранта и вероятного поражения на выборах, раскол его полит силы не представляется чем-то фантастическим. А вот есть ли шансы у Кличко попасть в парламент – другой вопрос.

Согласно недавним соцопросам, на выборах в Раду 27 октября первое место займет пока несуществующая "Слуга народа" (22.7 %), БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батькивщина" – 10.0%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.

Как знать, может экс-боксеру удасться отхватить и себе кусочек власти?