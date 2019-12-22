Шулявский мост обещают открыть еще в 2019 году

На Шулявском путепроводе прокладывают асфальт

В последнюю неделю 2019-го мэр столицы собирается помпезно открыть Шулявский путепровод - проект, в реализацию которого в ближайшие годы никто не верил. Впрочем, Виталий Кличко, судя по всему, твердо решил закрепить за собой статус короля-мостостроителя.

В воскресенье, 22 декабря, городской голова столицы на своей странице в Facebook опубликовал приятную для киевлян новость - уже к концу следующей недели движение по построенному с нуля Шулявскому путепроводу может быть открыто.

Сегодня ночью представители предприятия-подрядчика приступили к прокладыванию асфальта на готовой конструкции.

- Строители начали асфальтировать новый путепровод. Гарантию на эксплуатацию покрытия, которое обустраивают на площади около 5 тысяч квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы, - написал Кличко. - С 23 по 26 декабря будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Чтобы показать, что Шулявский мост круче, чем мост Кличко, на испытания пригонят восемь 30-тонных машин, которые создадут на конструкцию предельно допустимые нагрузки.

Напомним, 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Произошло это на фоне попыток Андрея Богдана и Зе команды прибрать к рукам Киев. Впрочем, мэру каким-то образом удалось удержаться на посту. Но рано или поздно его сместят, ведь новые власти собираются ограничить полномочия городского головы, сделав выборы абсолютно бессмысленной процедурой.