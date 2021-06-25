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Київ або Вишневе: чому багато людей вибирають не столицю

19:45
Київ або Вишневе: чому багато людей вибирають не столицю - фото 1

Останнім часом все більшої популярності набувають квартири в містах-супутниках Києва. При цьому особливий попит має нерухомість в найближчому місті, Вишневому.

У чому причина такого вибору і чи варто віддавати перевагу невеликому містечку перед мегаполісом? Зараз розберемося.

Переваги покупки квартири в Вишневому

Якщо ви хочете купити квартиру Вишневе представлено на сервісі OLX безліччю варіантів, що дозволить знайти в житло в будь-якому районі міста.

Говорячи про переваги такої покупки, варто відзначити наступні фактори:

  • доступність — ціни на нерухомість у Вишневому набагато нижчі за київські, тому ви зможете оформити купівлю-продаж відмінної квартири за суму, якої навряд чи вистачить на покупку однокімнатної квартири в столиці;
  • зручна логістика — в місті-супутнику все знаходиться під боком, вам не потрібно витрачати багато часу, щоб довезти дитину в школу або відвідати спортзал;
  • вартість життя — життя в передмісті, як правило, дешевше, ніж в столиці;
  • економія часу — ви швидше добираєтеся на роботу і додому, можете зустрітися з друзями, не викроюючи 2-3 години на дорогу.
  • На користь Києва може говорити можливість працевлаштування з вищою зарплатою. Однак на кожне робоче місце і претендентів набагато більше, до того ж завжди можна знайти роботу неподалік від Вишневого. І головна перевага: згідно з генеральним планом, протягом декількох років столиця буде займати більшу територію, поглинувши кілька невеликих міст, включаючи Вишневе, що автоматично підвищить вартість нерухомості в районі.

Недоліки покупки квартири в Вишневому

Недоліків не так багато, це:

  • статусність столиці — статус не можна помацати руками, але він наповнює киян справжньою гордістю;
  • широкий вибір нерухомості — це і вторинне житло, і первинний ринок, і модні зараз смартквартири;
  • відмінна інфраструктура — мова не тільки про транспорт, але також про величезну кількість торгових центрів, магазинів, спортзалів і навчальних закладів.

При цьому всі недоліки можуть бути нівельовані однією обставиною. Якщо вам не потрібно часто відвідувати столицю, то жити в Вишневому просто зручніше і дешевше. У будь-якому випадку вибір тільки за вами.

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